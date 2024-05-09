İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Ankara Emniyeti’nde 3 isme uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde 3 ismin görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Bakanlık, Ankara’da bir organize suç örgütüne dair sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi açısından böyle bir karar alındığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak, Mülkiye Müfettişleri tarafından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırma kararı verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile 4 polis hakkında çıkan haberleri ve İzmir’de yemek yedikleri iddiasını akıllara getirdi.