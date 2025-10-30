İDOB "Bir Ulus Uyanıyor"u Cumhuriyet Bayramı'nda sahneledi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda Oğuzhan Balcı imzalı senfonik eser "Bir Ulus Uyanıyor"u izleyiciyle buluşturdu.

Kutlama ve eserin teması

Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü çeşitli duygusal ve tarihi yorumlarla anıldı. Eser, özgürlüğün, bağımsızlığın ve halk iradesinin yeniden doğuşunu simgeliyor.

Eserde anlatılanlar ve besteci

Oğuzhan Balcı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak 2023'te bestelendiği belirtilen on bölümlük senfonik yapı, I. Dünya Savaşı sonrası işgal edilen vatanı kurtarma mücadelesini, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki direnişi, cesareti ve vatan sevgisini sahneye taşıdı.

Performans ve kadro

Eserde Kurtuluş Savaşı atmosferi çeşitli açılardan tasvir edilirken, aryaların sözleri de Balcı tarafından yazıldı. Konserde İDOB Orkestrası'nı Oğuzhan Balcı yönetti.

Solist olarak Mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün eserleri yorumladı. Ayrıca Ersin Antep metin yazarı ve anlatıcı olarak yer aldı.

