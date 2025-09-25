IFEA Koleksiyonundan 41 Nadir Yayın ve 7 Harita Çevrim İçi Erişime Açıldı

Salt ile IFEA işbirliğiyle enstitü koleksiyonundan Osmanlı ve Türkiye’ye dair 41 nadir yayın ile 7 harita Bibliotheques d'Orient platformunda çevrim içi erişime açıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:47
Salt ve IFEA işbirliğiyle Bibliotheques d'Orient platformunda erişim

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt ile Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliğiyle enstitünün koleksiyonundan Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'ye dair 41 nadir yayın ile 7 harita çevrim içi erişime açıldı.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Salt ve IFEA'nın 2016'dan bu yana dahil olduğu, Fransa Milli Kütüphanesi (BnF)'nin Bibliotheques d'Orient (Doğu Kütüphaneleri) projesi kapsamında gerçekleşen işbirliğiyle erişime açılan kaynaklar, araştırmacı Murat Tülek ile IFEA'nın eski müdürlerinden akademisyen Jean-François Perouse tarafından kataloglanarak dijitalleştirildi.

Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi'ndeki IFEA Arşivi ile muhtelif koleksiyonlara eklenen kaynaklar arasında Düyun-ı Umumiye İdaresi'nin 1902-1903 tarihli raporları, 1883-1954 yıllarında basılmış Osmanlı Türkçesi, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Türkçe kent ve müze rehberleri, seyahatnameler, yayın ve haritalar yer alıyor.

Bibliotheques d'Orient platformu, Fransa Milli Kütüphanesi'nin dijital kütüphanesi olan Gallica'nın altyapısını kullanıyor ve 2017 yılında kullanıma açıldı. Proje, Doğu Akdeniz coğrafyasına ait tarihsel ve kültürel belgelerin korunması ve dijital ortama aktarılmasıyla geniş bir kullanıcı kitlesinin erişimine sunulmasını hedefliyor.

Türkiye'de arkeoloji, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi ve şehircilik alanlarında disiplinler arası çalışmaları destekleyen bir araştırma merkezi olan IFEA ile Salt'ın bu işbirliği, açık erişim ile farklı disiplinlerden araştırmacılar arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

