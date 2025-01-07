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İGA Holding'e Atalay Gümrah Atandı

İGA Holding'in CEO'su olarak Atalay Gümrah göreve başlayacak. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi önemli bir değişikliğe gidiyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:40
İGA Holding'e Atalay Gümrah Atandı

İGA Holding'in Üst Düzey Yönetiminde Değişim

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 2024 yılının Mart ayında kurulan çatı kuruluşu İGA Holding AŞ'nin üst yöneticiliğine Atalay Gümrah'ı atadı. Gümrah'ın, 15 Ocak'tan itibaren göreve başlayacağı açıklandı.

Atalay Gümrah Kimdir?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Gümrah, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda başladı.

Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu'ndaki grup şirketlerinden Ekom, Vitra UK, EBM Jsc (Rusya) ve İntema gibi önemli pozisyonlarda görev yaptı. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev aldıktan sonra, Şubat 2017 ile Aralık 2024 tarihleri arasında Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su ve Eczacıbaşı Holding AŞ Genel Müdürü olarak önemli roller üstlendi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın 2024 yılının Mart ayında kurulan çatı kuruluşu İGA Holding...

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın 2024 yılının Mart ayında kurulan çatı kuruluşu İGA Holding AŞ'nin üst yöneticiliği (CEO) görevine Atalay Gümrah atandı.

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