DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.159.906,58 -0,13%

Iğdır Bombalı Saldırısı Davasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Iğdır'daki bombalı saldırıda 13 polisin şehit olduğu olayla ilgili 8 şüpheli adliye gönderildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 19:51
Iğdır Bombalı Saldırısı Davasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Iğdır'da Bombalı Saldırı Davası

Iğdır'da, 8 Eylül 2015 tarihinde meydana gelen ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Şüpheliler arasında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da yer almakta. 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bu isimlerin, İstanbul'dan da biri yakalandı.

Adliyeye Sevk Süreci

10 Ekim'de Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı. Şüpheliler, emniyetin önünde "Vatan size minnettardır" yazılı pankartın önünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da gözaltına alınan diğer şüpheli ise Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Bu davanın, 2015'teki menfur saldırının aydınlatılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Ziya Gökalp'in Vefatının 100. Yılı Konferansı
2
İHH ve STK'lar Gazze İçin 'Susmuyoruz' Yürüyüşü Düzenledi
3
Gazze'deki Gönüllü Sağlık Çalışanlarından Dehşet Verici Tanıklıklar
4
Bahçelievler'de Çatı Katında Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
5
Kongre Gündeminde İsrail Meselesi ve Yerel Hedefler
6
Arap Ülkeleri UNIFIL'e Yönelik Saldırıları Kınadı
7
Adıyaman'da Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi