Iğdır Bombalı Saldırısı Davasında 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Iğdır'da Bombalı Saldırı Davası

Iğdır'da, 8 Eylül 2015 tarihinde meydana gelen ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Şüpheliler arasında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da yer almakta. 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bu isimlerin, İstanbul'dan da biri yakalandı.

Adliyeye Sevk Süreci

10 Ekim'de Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı. Şüpheliler, emniyetin önünde "Vatan size minnettardır" yazılı pankartın önünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da gözaltına alınan diğer şüpheli ise Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Bu davanın, 2015'teki menfur saldırının aydınlatılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.