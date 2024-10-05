Iğdır'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi

Iğdır'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek vermek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik, Yetim Vakfı ve İHH tarafından Iğdır Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, yere serilen büyük kağıtlara katılımcılar ve çocuklar, Gazze'ye destek vermek amacıyla resimler çizdi ve duygularını yansıtan yazılar yazdı.

Vali Ercan Turan'dan Duygusal Açıklama

Etkinliğe katılan Vali Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan trajediyi asla unutmayacaklarını söyledi. Turan, "Müslümanlara yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Özellikle Filistin'de, Gazze'de katledilen çocukların ruhları şad olsun. Onlar bizlere büyük bir iman dersi veriyorlar. Allah, onlara tez zamanda yardım etsin." şeklinde konuştu.

Etkinlikte yapılan resimlerin ve yazıların yakında sergileneceğini belirten Turan, çocukların hakları ve umutları için kalemlerini konuşturduğunu ifade etti.

İHH ve Müftülükten Destek

İHH Vakfı Iğdır İl Başkanı Mahmut Aydın etkinlikte çocuklara çizim yapmayı öğrettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın yüz boyamalarını yaparak onları Filistin'in renkleriyle buluşturduk." dedi.

Iğdır Müftüsü Zahit Demir ise, etkinliği anlamlı bulduklarını vurgulayarak, "Kur’an kursu öğrencilerimizle birlikte, Filistin’deki çocuklar için buradayız. Onları hatırlatmak ve destek vermek bizim görevimiz." diye konuştu.