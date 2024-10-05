DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.117.540,42 0,94%

Iğdır'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi

İğdır'da, Gazzeli çocuklar için düzenlenen etkinlikte duygular resimlerle ifade edildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:05
Iğdır'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi

Iğdır'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi

Iğdır'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek vermek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik, Yetim Vakfı ve İHH tarafından Iğdır Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, yere serilen büyük kağıtlara katılımcılar ve çocuklar, Gazze'ye destek vermek amacıyla resimler çizdi ve duygularını yansıtan yazılar yazdı.

Vali Ercan Turan'dan Duygusal Açıklama

Etkinliğe katılan Vali Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan trajediyi asla unutmayacaklarını söyledi. Turan, "Müslümanlara yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Özellikle Filistin'de, Gazze'de katledilen çocukların ruhları şad olsun. Onlar bizlere büyük bir iman dersi veriyorlar. Allah, onlara tez zamanda yardım etsin." şeklinde konuştu.

Etkinlikte yapılan resimlerin ve yazıların yakında sergileneceğini belirten Turan, çocukların hakları ve umutları için kalemlerini konuşturduğunu ifade etti.

İHH ve Müftülükten Destek

İHH Vakfı Iğdır İl Başkanı Mahmut Aydın etkinlikte çocuklara çizim yapmayı öğrettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın yüz boyamalarını yaparak onları Filistin'in renkleriyle buluşturduk." dedi.

Iğdır Müftüsü Zahit Demir ise, etkinliği anlamlı bulduklarını vurgulayarak, "Kur’an kursu öğrencilerimizle birlikte, Filistin’deki çocuklar için buradayız. Onları hatırlatmak ve destek vermek bizim görevimiz." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Metro Hattında Arıza: Seferler Durduruldu
2
Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Kadın Gözaltına Alındı
3
Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi
4
Viyana’da Uluslararası Katılımlı Özgür Filistin Kongresi Düzenlendi
5
Iğdır'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi
6
Çorum'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor