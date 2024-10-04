Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 4 Bin 150 Litre Ele Geçirildi

Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Iğdır'da düzenlenen bir operasyonda, 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İlgili operasyonda, aralarında 1 şüpheli de olmak üzere bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yurt dışından yasa dışı yollarla akaryakıt getirip satan kişileri tespit etmek amacıyla uzun bir süre sürdürdükleri çalışma neticesinde harekete geçti.

Bu kapsamda Türkiye ile Nahçıvan arasındaki sınırda bulunan Aralık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak akaryakıt ve aktarma pompaları ele geçirildi. Şüphelinin akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.