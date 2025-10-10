Iğdır'da 'Uluslararası Dede Korkut Konferansı' gerçekleştirildi

İğdır'da, Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenlerin Dede Korkut'u ele aldığı 'Uluslararası Dede Korkut Konferansı' düzenlendi. Etkinlik, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Organizatörler ve katılımcılar

Konferans, Iğdır Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Iğdır Azerbaycan Evi ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlendi. Programa Vali Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev, Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ile birçok ilgilinin katıldığı bildirildi.

Oturumlar ve konuşmacılar

Moderasyonunu Doç. Dr. Oğuz Doğan ve Doç. Dr. İsmail Abalı'nın üstlendiği 2 oturum şeklinde gerçekleşen konferansta konuşmacı olarak Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Kamal Abdulla, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Prof. Dr. Esma Şimşek, Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Prof. Dr. Ayşe Çetin, Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, Prof. Dr. Ebulfez Guliyev, Prof. Dr. Refiye Şenesen, Doç. Dr. Oğuz Doğan ve Doç. Dr. İsmail Abalı yer aldı.

Hediyeler ve kapanış

Konferansta, katılımcılara Türkiye ve Azerbaycan heyetlerince çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, 'Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Türküleri' konseri ile sona erdi.

