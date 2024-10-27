Iğdır'da Yangın Faciası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Trajik Yangın Olayı

Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde yaşanan bir yangın, küçük bir çocuğun hayatına mal oldu. Olay, Genç Osman Caddesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında, Aydın İleri adlı vatandaşın evinde korkunç bir tablo oluştu.

Yangına Müdahale ve Sonrası

Çevreden duyulan çığlıkların ardından, olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı fakat yaşananlar felaket boyutundaydı. Ekiplerin eve girmesiyle, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin cansız bedeni bulundu.

Cenaze İşlemleri ve Soruşturma

Küçük Hazar’ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın detayları merakla bekleniyor. Yangın anında çocuk Hazar İleri’nin evde yalnız olduğu ortaya çıktı. Aile ve komşuları için bu olay büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Olay, toplumda derin etkiler bırakmıştır ve benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği düşünülmektedir.

Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.