Iğdır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Iğdır merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:47
Operasyon ve gözaltılar

Iğdır merkezli, dört ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'ın yanı sıra Kahramanmaraş, Diyarbakır ve İstanbul'da çalışma başlattı ve eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, şüphelilerin 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilere ait 4 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi.

