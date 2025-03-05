Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Resmi Olarak Açıldı

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji bakanları tarafından açıldı; projenin bölgeye katkıları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 19:55
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Resmi Olarak Açıldı

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın Açılışı Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye, hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor" dedi.

Açılış Töreni Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde canlı bağlantıyla katıldığı açılış töreninde konuşan Bayraktar, bu hattın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembol projelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Gönül Bağları Enerji ile Güçleniyor

Erdoğan ve Aliyev'in liderliğinde devam eden projelerin, Avrupa ve dünya arz güvenliğine önemli katkılar sağladığını belirten Bayraktar, "Nahçıvan halkının tamamının doğal gaz ihtiyacı Iğdır üzerinden karşılanmış olacak. Sarsılmaz bu bağlarımızı, iki ülke arasındaki gönül bağlarını inşallah enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, gelecekteki projeler arasında Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik iletim hattının inşası da yer alacak.

Azerbaycan'dan Destek Geliyor

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise, projenin hem Nahçıvan hem de Iğdır halkı için büyük önem taşıdığını ve bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacağını vurguladı. Bayraktar ve Şahbazov, boru hattının vanasını açarak ilk gaz akışını sağladılar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 2), Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 2), Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov (solda) da törende yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 2), Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 2), Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov (solda) da törende yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Market Yangını: Çalışanların İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
2
Brüksel'de Su Yönetimi İçin Tarihi Forum: TDT Bölgesel Su Forumu
3
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi
4
ABD, Golden Pass'in LNG İhracat İznini Uzattı
5
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Çin ile Olası Savaşa Hazırlıklıyız
6
Katar ve Endonezya Dışişleri Bakanları Gazze ve Batı Şeria'yı Görüştü
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İddialı Açıklama: Terör Belası Tarihin Çöplüğüne Atılacak

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava