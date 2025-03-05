Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Resmi Olarak Açıldı

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın Açılışı Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye, hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor" dedi.

Açılış Töreni Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde canlı bağlantıyla katıldığı açılış töreninde konuşan Bayraktar, bu hattın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembol projelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Gönül Bağları Enerji ile Güçleniyor

Erdoğan ve Aliyev'in liderliğinde devam eden projelerin, Avrupa ve dünya arz güvenliğine önemli katkılar sağladığını belirten Bayraktar, "Nahçıvan halkının tamamının doğal gaz ihtiyacı Iğdır üzerinden karşılanmış olacak. Sarsılmaz bu bağlarımızı, iki ülke arasındaki gönül bağlarını inşallah enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, gelecekteki projeler arasında Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik iletim hattının inşası da yer alacak.

Azerbaycan'dan Destek Geliyor

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise, projenin hem Nahçıvan hem de Iğdır halkı için büyük önem taşıdığını ve bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacağını vurguladı. Bayraktar ve Şahbazov, boru hattının vanasını açarak ilk gaz akışını sağladılar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 2), Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov (solda) da törende yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 2), Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov (solda) da törende yer aldı.