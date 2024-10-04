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İHH, Lübnan'da İhtiyaç Sahipleri İçin Mutfak Açtı

İHH, Lübnan'daki savaş mağdurlarına 2 öğün yemek hizmeti sunmak için mutfak açtı. 4 bin kişiye yardım etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:19
İHH, Lübnan'da İhtiyaç Sahipleri İçin Mutfak Açtı

İHH'nın Lübnan'daki İnsani Yardım Faaliyetleri

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'da yaşanan İsrail saldırıları nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahiplerine yönelik bir mutfak açtı. Katermaya bölgesinde kurulan mutfak, göç eden 4 bin kişiye her gün iki öğün yemek dağıtacak.

Mutfak Açılışında Yerel Yetkililerden Teşekkür

Açılış töreninde konuşan Katermaya Belediye Başkanı Yahya Alaaddin, Türkiye'ye yaptığı yardımlardan dolayı duyduğu minnettarlığı dile getirerek, "Lübnan'ın her yerinde bu yardımlardan yararlanıyoruz," dedi. Cedra Belediye Başkanı El-Eb Joseph el-Kazi ise bu süreçte Türkiye'nin desteklerine vurgu yaparak, "Farkındalık ve Teselli Derneği'ne sağladıkları yardımlar için teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

1300 Tonluk Yardım Gönderilecek

İHH yetkilisi Burak Battal, Lübnan'daki insani yardım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 10 gündür insani yardım seferberliği içinde olduklarını belirtti. Katermaya bölgesindeki mutfaktan her gün 4 bin ihtiyaç sahibine yemek dağıtmayı hedeflediklerini ifade eden Battal, toplamda 9 STK tarafından Lübnan'a gönderilecek 1300 ton gıda, temizlik, barınma ve sağlık ekipmanlarının yer aldığı bir insani yardım gemisinin birkaç gün içerisinde bölgeye ulaşmasını beklediklerini aktardı.

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