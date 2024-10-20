IKBY'de Milletvekili Seçimleri Başladı

IKBY'de Oy Verme Süreci Başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemleri bugün itibarıyla başladı. Yaklaşık iki yıl boyunca ertelenen 6. dönem milletvekili seçimleri, seçmenlerin saat 07.00 itibarıyla sandık başına gitmeleriyle gerçekleşiyor.

Özel Oylama Sürecinde Yüksek Katılım

Geçtiğimiz Cuma günü, 215 bin 960 güvenlik personelinin katılımıyla gerçekleştirilen özel oylama sürecinde katılım oranı %97 olarak kaydedildi. Bugünkü genel oylamada ise 2 milyon 683 bin 618 seçmen oy kullanma hakkına sahip. Oy verme işlemi, saat 18.00'de sona erecek.

Adaylar ve Seçim İhtimalleri

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerde, toplamda 1191 aday yarışıyor. Bu adayların 368'i kadınlardan oluşmakta. Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere tanınan toplam 5 kişilik kota ile 100 sandalyelik meclise girmek için adaylar arasında kıyasıya bir mücadele var.

Seçim Sonuçları ve Geçmiş Seçimlerdeki Değişimler

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, tüm seçim sonuçlarının Bağdat'taki merkez ofisine iletileceği belirtildi. Genel seçimlerin tamamlanmasının ardından, ilk sonuçların 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.

IKBY'de, her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri en son 30 Eylül 2018'de yapılmıştı. O dönemde 111 sandalyeli mecliste, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 7 ve İslaha Doğru Koalisyonu da 5 milletvekili kazanmıştı.

Belirlenen kota sistemi gereği, Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekili ile mecliste temsil edilmekteydi. Ancak Irak Federal Mahkemesi, 21 Şubat tarihli kararında, IKBY’nin dört seçim bölgesine ayrılmasının yanı sıra meclisteki Türkmen ve Hristiyan kotası uygulamasının anayasa ile çeliştiğine hükmetti. Sonuç olarak meclisteki koltuk sayısının 100'e düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca, Irak Yüksek Yargı Konseyi, 21 Mayıs’ta 100 sandalyeli mecliste Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere 5 kişilik bir kota ayrılmasına karar verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler, Süleymaniye kentinde saat 07.00'de kurulan seçim merkezlerine oy vermek için gitmeye başladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler, Süleymaniye kentinde saat 07.00'de kurulan seçim merkezlerine oy vermek için gitmeye başladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler, Süleymaniye kentinde saat 07.00'de kurulan seçim merkezlerine oy vermek için gitmeye başladı.