IKBY'de Milletvekili Seçimleri İçin Oy Kullanma Başladı

IKBY'de Seçim Süreci Başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), 20 Ekim tarihinde gerçekleşecek milletvekili seçimleri için güvenlik güçleri oy kullanmaya başladı. Seçimle ilgili süreç, tüm güvenlik mensuplarının katılımıyla sürdürülüyor.

Oy Kullanma Süreci

Bu seçimde toplamda 215,960 güvenlik gücünün oy verme işlemini gerçekleştirmesi bekleniyor. Seçim merkezlerinde oy verme işlemleri, akşam saat 18.00 kadar devam edecek.

Denetim Mekanizması

IKBY'nin meclisinde düzenlenecek olan 6. dönem milletvekili seçimleri, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetleniyor. Bu denetim, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.