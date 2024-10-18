IKBY'de Milletvekili Seçimleri İçin Oy Kullanma Başladı

IKBY'de Seçim Süreci Başladı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), 20 Ekim tarihinde gerçekleşecek milletvekili seçimleri için güvenlik güçleri oy kullanmaya başladı. Seçimle ilgili süreç, tüm güvenlik mensuplarının katılımıyla sürdürülüyor.
Oy Kullanma Süreci
Bu seçimde toplamda 215,960 güvenlik gücünün oy verme işlemini gerçekleştirmesi bekleniyor. Seçim merkezlerinde oy verme işlemleri, akşam saat 18.00 kadar devam edecek.
Denetim Mekanizması
IKBY'nin meclisinde düzenlenecek olan 6. dönem milletvekili seçimleri, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetleniyor. Bu denetim, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.