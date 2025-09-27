IKBY'de petrol ihracatı yeniden başladı: Fişhabur'dan Türkiye'ye

IKBY'de petrol ihracatı yeniden başladı: Fişhabur'dan ihraç

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarından ihracata yeniden başlandığı duyuruldu.

Irak resmi haber ajansı İNA haberine göre, IKBY'deki sahalardan çıkarılan petrolün ihraç edilmeye başlandığı bildirildi. Erbil merkezli Rudaw televizyonu da konuyu gündemine taşıdı.

Fişhabur'da yeniden başlama

Buna göre Fişhabur petrol sahasında, IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketleri katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

İhracat güzergahı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.