IKBY Petrolü Dünya Piyasalarına Açıldı: Barzani'den 48 Saat İçinde Akış Mesajı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, bugün yapılan üçlü anlaşma ile bölgedeki petrol kuyularının tekrar dünya petrol piyasalarına açıldığını açıkladı. Barzani, IKBY'de üretilen petrolün ihracatına ilişkin mesajı x sosyal medya hesabından yayımladı.

Anlaşma ve İhracat Süreci

Barzani, Irak Kürdistan Bölgesi, petrol üreticisi firmalar, Irak Petrol Bakanlığı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) arasında imzalanan anlaşmaya işaret ederek, "Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol kuyuları bir kere daha dünya petrol piyasalarına açılmıştır." dedi.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı da bu gelişmelerin ardından petrol akışının 48 saat içinde başlayacağını duyurdu. Bakanlık, dün yerli ve yabancı şirketlerle imzalanan anlaşmaların ardından sürecin başlaması için Irak Petrol Bakanlığı'nın kararının beklendiğini bildirmişti.

Yetkililerden Açıklamalar

Barzani, anlaşmanın tüm taraflarını ve halkı tebrik ederek, bu tarihi günde IKBY halkının mali haklarının temin edilmesinin önünde büyük bir engelin kalktığını vurguladı ve "anayasal tüm haklarımıza bir kere daha vurgu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise sosyal medyada yayımladığı mesajında IKBY'de bulunan sahalardan üretilen petrolün Irak Petrol Bakanlığınca devralınacağını ve söz konusu petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurdu.