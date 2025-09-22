IKBY: Üçlü Anlaşma ile Petrol İhracatı Yeniden Başlıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşeva Hawramani, petrol ihracatını yeniden başlatmak amacıyla merkezi hükümet, bölge hükümeti ve petrol şirketleri arasında üçlü bir sözleşmenin bugün imzalanacağını duyurdu.

Taraflar Anlaştı, İmza Bugün Atılıyor

Hawramani, uzun süredir gündemde olan petrol ihracatı meselesinde tarafların uzlaşmaya vardığını belirtti. Açıklamaya göre, bölgesel hükümet, merkezi hükümet ve petrol üretim şirketleri petrol ihracatını tekrar başlatacak düzenlemeyi içeren üçlü bir anlaşmayı bugün imzalayacak.

Paris Tahkimi ve Ekonomik Etkiler

Konunun gerisinde, Irak merkezi hükümetinin açtığı dava sonucu Paris’teki uluslararası tahkim mahkemesinin 25 Mart 2023 tarihli kararı bulunuyor. Bu karar, IKBY ve Kerkük kaynaklı petrol ihracatının Ceyhan Limanı üzerinden durdurulmasına yol açmıştı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 25 Haziran tarihli açıklamasında merkezi hükümetin açtığı davayı eleştirerek, ihracatın durdurulmasının milyarlarca dolarlık zarara neden olduğunu vurgulamıştı. Barzani, "Bu durum, Irak’a 25 milyar doların üzerinde zarar verdi. Şimdiye kadar merkezi hükümet, petrol ihracatının durdurulmasından kaynaklanan ekonomik kayıplar için IKBY halkının zararını telafi etmedi ve bu karar nedeniyle IKBY’de petrol üretimi önemli ölçüde düştü" ifadelerini kullanmıştı.

İmzalanacak üçlü anlaşmanın, bölge ile merkez arasındaki ihtilafları giderip petrol akışını ve gelir paylaşımını düzenlemesi bekleniyor.