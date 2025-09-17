İklim Değişikliği Avrupa'da Bu Yaz Sıcaklığa Bağlı 16.500 Ek Ölüm Getirdi

Araştırma, iklim değişikliğinin haziran-ağustos döneminde Avrupa'da sıcaklığa bağlı ölümleri yaklaşık 16.500 artırdığını ve toplamda 24.400 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:34
Yeni araştırma, bu yaz Avrupa şehirlerinde yaşanan aşırı sıcaklıkların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle arttığını ve bunun sonucu olarak sıcaklığa bağlı ölümlerin yaklaşık 16.500 kişi daha fazla olduğunu ortaya koydu. Çalışma, haziran-ağustos dönemine ilişkin verileri değerlendiriyor.

Araştırmanın kapsamı ve yöntemi

Çalışma, Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine (Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu) uzmanları tarafından iklim modelleme yöntemleriyle gerçekleştirildi. Araştırmada, haziran-ağustos döneminde Avrupa'nın 854 kentindeki ölümler incelendi.

Uzmanlar, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birlikte sıcak dalgalarının daha sık ve daha şiddetli hale geldiğini vurguluyor. İncelenen şehirlerde sıcaklıklar ortalama 2,2 derece artarken bazı bölgelerde bu artış 3,6 dereceye ulaştı.

Ölümler ve iklim etkisi

Çalışma, yaz mevsiminde sıcaklığa bağlı ölenlerin sayısını toplam yaklaşık 24.400 olarak belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği, sıcaklıkların şiddetini artırarak ölümlerin sayısını yaklaşık 16.500 kişi daha fazla hale getirdi.

Araştırmada, iklim değişikliğinin bu yazki sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 68'inden sorumlu olduğu ve sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısının normalde meydana gelebilecek sayının üç katından fazla olduğu ifade edildi. Ayrıca, sıcaklıkla ilgili ölümlerin çoğunun kayıt altına alınmaması nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğine dikkat çekildi.

En çok etkilenen ülkeler ve şehirler

İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışına en fazla ölümlerin kaydedildiği ülkeler arasında İtalya öne çıkıyor: ülkede 4.597 kişi iklim kaynaklı sıcaklık artışına bağlı hayatını kaybetti. Bunu İspanya (2.841), Almanya (1.477), Fransa (1.444) ve Birleşik Krallık (1.147) izliyor.

Şehir bazında en çok ölüm 835 ile Roma'da kaydedildi. Roma'yı 630 ölümle Atina, 409 ölümle Paris ve 387 ölümle Madrid takip etti.

Yaşlı nüfus risk altında

Araştırma, aşırı sıcaklıkların özellikle Avrupa'nın hızla yaşlanan nüfusu için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Sıcaklığa bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 85'ini, 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyor. Uzmanlar, daha sıcak yazların yaşlıların yaşamını tehlikeye atacağı ve sağlık sistemleri üzerinde baskı yaratacağı uyarısında bulunuyor.

Copernicus verileri ve iklim göstergesi

Avrupa Birliği'nin uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, Avrupa kıtası bu yaz kayıtlardaki en sıcak dördüncü yaz mevsimini yaşadı. Bu bulgular, araştırmanın sonuçlarıyla tutarlılık gösteriyor.

Sonuç olarak, araştırma insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu yaz Avrupa'da yaşanan aşırı sıcaklıkların şiddetini artırarak binlerce ek ölüme yol açtığını ortaya koyuyor ve önlem alınmazsa bu tür insan maliyetinin artacağına dikkat çekiyor.

