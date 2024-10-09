İklim Değişikliği Helene Kasırgasını Şiddetlendirdi

İklim Değişikliği ve Helene Kasırgası

Son araştırmalar, iklim değişikliğinin Helene Kasırgası'nın yol açtığı yağış miktarını yaklaşık %10 artırdığını ve rüzgar hızını ise %11 seviyesinde yükselttiğini ortaya koyuyor.

Bilim İnsanları Ne Diyor?

İngiltere'nin prestijli eğitim kurumu olan Imperial College'dan uzmanlar, hava durumu verilerini ve geliştirdikleri özgün fırtına modelini kullanarak bu etkileri inceledi. Yapılan çalışmalar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin fırtınaların gücünü artırdığını gösteriyor.

Georgia ve Carolinas Üzerindeki Etkiler

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda yapılan bir başka analizde, Helene Kasırgası'nın Georgia ve Carolinas bölgelerinde yağış miktarını %50 oranında artırdığı tespit edildi. Bu yağışların, küresel ısınmanın etkisiyle bu bölgelerde 20 kat daha olası hale geldiği ifade edildi.

Uzmanların Uyarısı

Brown Çevre ve Toplum Enstitüsü'nün direktörü Kim Cobb, "Önümüzdeki 10 ya da 20 yıl içinde görülecek ek ısınma, kasırga istatistiklerini daha da kötüleştirecek ve yeni rekorlar kırmamıza neden olacak." şeklinde uyarıda bulundu.

İç Kesimlerde de Tehdit Var

Bilim insanları, fosil yakıt kullanımının Helene gibi kasırgaların artmasına yol açabileceğini ve yalnızca kıyı bölgelerinde değil, iç kesimlerde de büyük sellerin meydana gelebileceği konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Helene Kasırgası'nın Yıkıcı Etkileri

Imperial College'ta iklim araştırmacısı olan Ben Clarke, "Helene Kasırgası'nın getirdiği etkiler, havanın daha sıcak olması nedeniyle güçlendi. İklim değişikliği olmasa bile, bu durum yüksek yağış seviyelerinin daha da artması anlamına geliyor." dedi.

Helene Kasırgası, Florida kıyılarına 4,57 metreye kadar çıkan dev dalgalar ve saatte 225,31 kilometreyi bulan rüzgar hızlarıyla ulaştı. Kasırga, Georgia, Carolinas, Tennessee ve Virginia'yı etkisi altına aldı.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, bu kasırga bölgeye **40 trilyon galondan** fazla yağmur bıraktı. Milyonlarca insanın elektriksiz kaldığı ve temel hizmetlerden mahrum kaldığı bu afet sonucunda 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Helene, 2005'te meydana gelen Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD ana karasını vuran en ölümcül kasırga olarak kayıtlara geçti.