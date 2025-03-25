İletişim Başkanı Altun'dan CHP Lideri Özel'in Boykot Çağrısına Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına yanıt vererek sert eleştirilerde bulundu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Belirtmek isterim ki, 'bizi görmüyorlar' diye devletimizin güzide kurumlarından TRT'ye ve yerli, milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımıza saldıranların, bir gün olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya söz söylediklerine şahit olmadık.' dedi.

İstanbul Saraçhane’deki gösteriler esnasında yapılan boykot çağrısına karşı çıkan Altun, bu eylemin ülkenin huzur ortamını bozma amacını taşıdığını vurguladı. 'Ana muhalefet' liderinin yaptığı boykot çağrılarını, 'toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimleri' olarak değerlendiren Altun, bu durumun millete yönelik bir intikam girişimi olduğunu belirtti.

Altun ayrıca, CHP'nin bu tutumuyla Türkiye'nin sosyolojik dinamiklerini doğru okuyamadığını ve ayrımcılığı teşvik etmeye yönelik bir tutum sergilediğini ifade etti. 'Kendilerine samimi birkaç öneride bulunmak isteriz: Önce kendi evinizin önünü temizleyin. Önce kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşip bu ayrımcılığı bırakın. Şu nefret söylemine artık son verin.' ifadelerini kullandı.

Son olarak, Altun, 'Aksi takdirde içine düştüğünüz bu fasit girdaptan kurtulamayacak, bu güzel ülke için, bu aziz millet için gerçek bir değer üretemeyeceksiniz. Bizden söylemesi.' diyerek konuşmasını sonlandırdı.