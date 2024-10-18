Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

Ilgaz Dağı'na Kar Yağmaya Devam Ediyor

Çankırı ve Kastamonu illeri arasında yer alan Ilgaz Dağı, yoğun kar yağışı ile örtülmeye başlandı. Kent merkezinde hissedilen soğuk havanın etkisi ile birlikte, Ilgaz Dağı'nın zirve kesimleri bembeyaz bir örtü ile kaplandı.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlaşıyor

Ilgaz Dağı eteklerinde faaliyet gösteren Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkisini artırıyor. Yerli ve yabancı kayak tutkunları için ideal bir kış turizmi destinasyonu olan bu bölge, yağışlar sayesinde daha cazip bir hale geliyor.

Yoğun kar yağışı ile birlikte Ilgaz Dağı, kış sporlarına ilgi duyanlar için güzel bir fırsat sunuyor. Kayak meraklıları, bu doğal güzelliklerin tadını çıkarabileceği bir atmosferde, kış sezonunun keyfini sürebilirler.