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Ilgaz Kayak Merkezlerinde Yılbaşı Coşkusu

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde yeni yıl tatili heyecanı yaşanıyor, yerli ve yabancı kayak tutkunları yoğun ilgi gösteriyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:49
Ilgaz Kayak Merkezlerinde Yılbaşı Coşkusu

Ilgaz Kayak Merkezlerinde Yılbaşı Hareketliliği

Kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Ilgaz ve Yurduntepe kayak merkezlerinde yılın son günü yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Kayak merkezine gelen hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri eşliğinde kayak ve snowboard yaparak, kızakla kaymanın tadını çıkarıyor.

Bazı vatandaşlar, kar üzerinde halay çekip eğlenceli oyunlar oynayarak eğlenceli dakikalar geçiriyor. Ankara başta olmak üzere, İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya gibi illerden gelen pek çok kayaksever, tesis çevresinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kayak Antrenöründen Yorum

Kayak antrenörü Taner Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada yoğunluğun oldukça iyi olduğunu vurguladı. Ilgaz'ın Türkiye'nin en güzel doğal alanlarından biri olduğunu belirten Oto, "Ilgaz Türkiye'nin en iyi doğasına sahip olan kayak merkezi. Turizm amaçlı otellerimiz var, insanlar gelip kayağını yapıp mutlu şekilde ayrılıyor. Doğa yürüyüşleri yapabiliyorlar. Zirveye çıkıp doğayı izleyebiliyorlar" dedi.

Bölgede kar oranının kayak için yeterli olduğunu ifade eden Oto, "Kar oranı bana göre Türkiye'nin en iyi yeri. Yoğun kar yağışı aldık. Pistler oldukça güzel. Yeni yıl tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Aileler İçin Keyifli Bir Tatil

Ankara'dan ailesiyle birlikte yılbaşı tatili için gelen Emre Durkan, hem kış tatili yapmak hem de kayak öğrenmek istediklerini dile getirdi. Durkan, "Kayak eğitimi aldık. Çok güzel bir yer burası. Teleferikle zirveye çıktık, etrafta turladık. Küçük bebeği olanlar da buraya gelebilir. Bebeğimizle güzel anılar biriktirip ileride hatırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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