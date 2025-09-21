İlik Nakli Olan 7 Yaşındaki Sıraç'ın Polislerle Balon Uçurma İsteği Gerçekleşti

Erzurum'da ilik nakli olan 7 yaşındaki Sıraç'ın polislerle balon uçurma isteği, Narmanlı Camii'ndeki etkinlikle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 10:22
İlik nakli sonrası 7 yaşındaki Sıraç'ın polislerle balon uçurma hayali gerçek oldu

Erzurum'da lösemi teşhisi sonrası ilik nakli yapılan 7 yaşındaki Sıraç Bayraktutar'ın polislerle balon uçurma isteği yerine getirildi.

Etkinlik ve aile talebi

Ailenin talebi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve Narmanlı Camii'nde Sıraç için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte onlarca balon gökyüzüne bırakıldı.

Sıraç etkinlikten duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: " Çok eğlenceliydi. Tüm polis abilerime, ablalarıma, benim yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Tüm hasta arkadaşlarım da inşallah bir an önce iyileşirler."

Hayali polis olmak olan Sıraç, polis olmak istediğini ve motosikletlere bindiğini, güzel vakit geçirdiğini de kaydetti.

Yetkililerden destek mesajları

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay tüm hastalara şifa dileyerek, "Kendisi geleceğin polisi olarak bugün polis abileriyle bir arada olmak istedi. Biz de sağ olsun emniyetimizin desteğiyle bu dileğini gerçekleştirmiş olduk. Ailemiz uzun ve meşakkatli bir süreçten geçmişlerdir. Ama çok şükür ki bugün Sıraç'ın bu güzel günlerinde bir aradayız. Rabbim Sıraç gibi böyle hastalıklarla mücadele eden tüm çocuklarımıza, ailelere yardımcı olsun ve şifa versin." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise talebin kendilerine iletilmesinin ardından etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Sıraç'ın polis olma hayali de var. İnşallah biz hep onun yanında olacağız. Biz koşa koşa geldik. Biz vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü gününde her zaman yanında olmak istiyoruz. Gönül istiyor ki hep böyle iyi günlerde beraber olalım. Hep böyle yüzümüz gülerken beraber olalım. Böyle bir davet aldığımız için şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Türk Kızılayı Palandöken Şube Başkanı Muhammet İkbal Çiçek ise Sıraç'ın hastalık sürecinden beri yanlarında olduklarını ve birlikte Kabe'ye gitme hayallerinin de bulunduğunu anlattı.

Sıraç'ın ailesi etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

