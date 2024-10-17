İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Ödül Töreni Yapıldı

İmam hatip okullarının 73. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi"nin ödül töreni, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ödül Törenine Katılım

Törende, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Nazif Yılmaz ve Celile Eren Ökten, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak etkileyici konuşmalar yaptılar. Öğrenciler, öğretmenler ve davetlilerin katılım gösterdiği etkinlik, eğitim alanında önemli bir buluşma noktası oldu.

Celile Eren Ökten'in Açıklamaları

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, konuşmasında ruh ve karakter gelişiminin önemine vurgu yaparak, "İmam hatip okullarımız, Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençleri yetiştirmeye ve medeniyetimizin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edecek" dedi. Ayrıca ülke genelinde eğitimde kalitenin artırılmasının gerekliliğine de dikkat çekti.

Din Öğretimi Genel Müdürü'nün Değerlendirmesi

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, imam hatip okullarının 81 ilde yüz binlerce öğrenciye eğitim verdiğini belirtti. "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi" projesinde toplam 50 başarılı örneğin sergilendiğini ve bu örneklerin toplumda önemli etkilere sahip olacağını vurguladı.

Ödüllerin Sahipleri

Etkinlikte, Türkiye genelinde projeleriyle öne çıkan 50 imam hatip okuluna ödüller verildi. Sergide yer alan projeler, kültür, sanat, değerler eğitimi, akademik gelişim gibi çeşitli alanları kapsamakta. Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.