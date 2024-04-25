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İmamoğlu'nun hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava 31 Mayıs’a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak ve hapis istemi ile açılan davada mahkeme, duruşmanın 31 Mayıs’a ertelenmesine karar verdi.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 16:27
İmamoğlu'nun hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava 31 Mayıs’a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmış olduğu dönemde, 29 Aralık 2015 tarihinde yapılan bir ihale nedeniyle dava açılmıştı. İhaleye fesat karıştırma suçu ile yargılanan İmamoğlu ve diğer 6 isim için ‘siyasi yasak’ ve ‘hapis cezası’ isteniyor. Ayrıca iddianamede, kamunun 250 bin TL’lik zarara uğratıldığı iddiası da yer alıyor.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün (25 Nisan) görülen üçüncü duruşmada, yargılanan İmamoğlu ve diğer 6 kişinin davası 31 Mayıs’a ertelendi.

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