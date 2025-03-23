İmamoğlu'nun 'Terör' Soruşturmasında Serbest Bırakılmasına İtiraz Edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "terör" soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edeceğini duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklama talebini ise reddetmişti. Bu karara karşı itiraz sürecinin başlatılacağı belirtiliyor.

Başsavcılık, İmamoğlu'nun tutuklandığı "mali nitelikli suçlar" çerçevesinde suçlamaları anımsatarak, şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklama kararı verildiğini belirtti.

Ayrıca, "Ekrem İmamoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.