İmamoğlu'nun 'Terör' Soruşturmasında Serbest Bırakılmasına İtiraz Edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:56
İmamoğlu'nun 'Terör' Soruşturmasında Serbest Bırakılmasına İtiraz Edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "terör" soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edeceğini duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklama talebini ise reddetmişti. Bu karara karşı itiraz sürecinin başlatılacağı belirtiliyor.

Başsavcılık, İmamoğlu'nun tutuklandığı "mali nitelikli suçlar" çerçevesinde suçlamaları anımsatarak, şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklama kararı verildiğini belirtti.

Ayrıca, "Ekrem İmamoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
Rize'de Sağlık Çalışanlarından İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
3
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
4
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
5
MHP Milletvekili Yücel Bulut, Eziyet Gören Keçiyi Sahiplendi
6
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Niğde'de Ön Seçim Düzenledi

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!