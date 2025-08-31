İnan'dan İzmir'deki Su Kesintilerine Sert Eleştiri

İzmir halkı artan kesintiler nedeniyle isyan etti

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de uzun süredir devam eden su kesintileri nedeniyle CHP'li belediyelere tepki gösterdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada kesinti saatlerinin artarak devam etmesi üzerine halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve tepkilerin yükseldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruna duyarsız kaldığını savunan İnan, "Hırsızlar için cezaevi önlerinde gösterdiğiniz duyarlılığın küçük bir kısmını da İzmirli hemşehrilerimizin yaşadığı susuzluk sorununa gösterseniz, bu şehir çok şey kazanır." ifadelerini kullandı.

İnan açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Güzel İzmirlilerin hakkı asla bidon kuyruğunda beklemek değil, musluğundan akan temiz sudur. Bugün karşımıza çıkan manzara hizmet değil, CHP belediyeciliğinin iflas tablosudur. Türkiye'nin en pahalı suyunu ödeyen İzmirliler artık bahane değil çözüm bekliyor."