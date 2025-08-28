İnan'dan Özel'e Tepki: Gürlek Hakkındaki Sözlere 'Meyhane Diliyle Meydan Okuma' Eleştirisi

AK Parti Genel Sekreteri'nden sert açıklama

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İnan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yargıya meyhane diliyle meydan okumak, siyasetin değil tükenmişliğin göstergesidir."

Paylaşımında İnan, Özel'i daha sert ifadelerle eleştirmeye devam etti:

"Özgür Özel, Silivri rantçılarına rehin düşmüş bir genel başkan. Gün içinde saatlik ruh değişimleri yaşayan, geceleri yalnız kalınca çocuk gibi ağlayan bir profil. Şaibeli kongreden çıkıp şaibeli isimlerin sözcülüğünü yapması da şaşırtmıyor. Acı bir tablo."