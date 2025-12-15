DOLAR
İnegöl Belediyesi THM Gençlik Korosu’ndan 'Türkülerle Anadolu' Konseri

İnegöl Belediyesi THM Gençlik Korosu, Şef Rıdvan yönetiminde aralık ayı etkinlikleri kapsamında 'Türkülerle Anadolu' konseriyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:34
İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Gençlik Korosu, 'Türkülerle Anadolu' konserinde sanatseverlerle buluştu. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, izleyicilere duygusal ve coşkulu anlar yaşattı.

Konser Detayları

İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Şef Rıdvan yönetimindeki koro, salonu dolduran dinleyicilere unutulmaz bir müzik gecesi sundu. Performans, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ve konser sonunda genç sanatçılar uzun süre alkışlandı.

Repertuvar ve Performans

Koristler, Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen seçkin türkülerle sahneye çıktı. Duygu dolu ezgilerden hareketli türkülere uzanan geniş repertuvar, hem solo hem de koro eserleriyle Anadolu'nun kültürel zenginliğini müzikle yansıtmayı başardı. Gençlerin sahne hakimiyeti ve uyumlu performansı, izleyicilerden tam not aldı.

Etkinliğin Önemi

'Türkülerle Anadolu' konseri, İnegöl'de kültür ve sanatın gelişimine katkı sunan anlamlı etkinliklerden biri olarak hafızalarda yerini aldı. Etkinlik; genç yeteneklerin desteklenmesi ve yerel kültürün yaşatılması açısından önem taşıyor.

