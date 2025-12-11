İnegöl’de dur ihtarına uymayan sürücü 5 km kovalamacada yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaza yaptıktan sonra polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kaçarken park halindeki araçlara çarptı ve yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 18.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Dere sokakta meydana geldi. Sürücü Miraç Y. (18) yönetimindeki 16 AJH 430 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada sokakta park halinde olan 35 CFY 269 plakalı otomobil ve 16 Y 8793 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Olayın ardından devriye atan Trafik Büro Amirliği ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü, ara sokaklardan hızla kaçmaya başladı; bu esnada park halindeki 16 Y 3585 plakalı otomobile ve Osmaniye Mahallesi Gaziler sokakta park halinde bulunan 16 APD 450 plakalı otomobile de çarptı.

Kovalamaca ekiplerin takibiyle yaklaşık 5 kilometre sürdü ve şüpheli ekiplerce yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün yeterli ehliyete sahip olmadığı ortaya çıktı.

Sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 30 bin TL idari para cezası kesildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Dur ihtarına uymayan sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı