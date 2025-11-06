İnegöl'de Motosiklet Çarpması: Genç Kadın Yaralandı

Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde motosikletin çarptığı 21 yaşındaki Sevgi A. yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:22
İnegöl'de Motosiklet Çarpması: Genç Kadın Yaralandı

İnegöl'de motosiklet çarpması: genç kadın yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halindeki Fatih Y. (42) yönetimindeki 16 BDM 165 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevgi A. (21)'ya çarptı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kadın yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI GENÇ KADIN YARALANDI. KAZA...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI GENÇ KADIN YARALANDI. KAZA ANI BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI GENÇ KADIN YARALANDI. KAZA...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
2
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
3
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde
4
Grand İsias Otel Davası Ertelendi: Bilirkişi Raporu Sunuldu
5
Emlak Konut'un Kuzey Adalar Projesi: İstanbul'a 30 Milyar TL'lik Yeni Yaşam Alanı
6
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
7
İnegöl'de Motosiklet Çarpması: Genç Kadın Yaralandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu