İnegöl'de motosiklet çarpması: genç kadın yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halindeki Fatih Y. (42) yönetimindeki 16 BDM 165 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevgi A. (21)'ya çarptı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kadın yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

