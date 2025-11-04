İnegöl'de Römorktan Kömür İndirirken Yüzüne Demir Saplandı

İnegöl'de römorktan kömür indirirken yüzüne demir saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde kömür indirirken yaşamını tehlikeye sokan kaza meydana geldi. Olayda yüzüne bir demir parçası saplanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından daha ileri sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Olayın detayları

Hakkı D. (50), saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde römorktan kömür indirirken römorkun üzerindeki çekme halatı bir anda koptu. Halatın ucunda bulunan demir parçası, Hakkı D.'nin yüzüne saplandı ve ağır acı içinde kaldı.

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıya burada ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından yüzündeki demir parçasıyla durumunun değerlendirilmesi için yaralı ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA YARALI ADAM YÜZÜNE SAPLANAN DEMİR PARÇASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI.