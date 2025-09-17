İngiliz Basını: İngiltere Bu Hafta Filistin Devletini Tanıyacak

İngiliz medyası, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre İngiltere'nin bu hafta Filistin devletini tanıyacağını bildirdi.

Zamanlama ve Gerekçe

Haberlere göre açıklama için ABD Başkanı Donald Trump'ın iki günlük İngiltere ziyaretinin sona ermesi beklenecek. Kararın aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesine denk geleceği ve bu nedenle önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerden önce ilan edilebileceği kaydedildi.

Starmer-Trump Görüşmesi Bekleniyor

Hükümet yetkilileri, yarın Başbakan Keir Starmer ile bir araya gelecek olan Trump'ın Filistin devletini tanıma konusunu gündeme getireceğini beklediklerini bildirdi. Haberler, tanıma planının Trump'ın gidişi sonrasına bırakılmasının hükümet üzerindeki baskıya işaret ettiğini aktarıyor.

Starmer'ın Temmuz Açıklaması

Başbakan Starmer temmuzda yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze’de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu. Starmer o açıklamada şunları söylemişti: "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim."