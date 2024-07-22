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İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Starmer, Gazze'deki sivil kayıplar için acil ateşkes ve insani yardım talep etti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:45
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze'de Acil Ateşkese İhtiyaç Duyulduğunu Açıkladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'de savaşın yarattığı insanlık dramına dikkat çekerek, acil bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Starmer, yaptığı açıklamada, "Sivillerin ölüm, hastalık ve yerinden edilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını gördüğümüz bu süreçte, derhal bir ateşkesle birlikte esirlerin salıverilmesi ve büyük oranda insani yardım girişlerine ihtiyaç var. Hükümetimizin politikası da tam olarak budur. Acil ateşkes, bu hedeflere ulaşmanın yegâne yoludur," dedi.

Parlamentoda Soru-Cevap Seansı

İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Starmer, 5 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirdiği uluslararası görüşmeler ve katıldığı üst düzey zirvelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rusya tehdidinin uzun vadeli bir mesele olduğunu vurgulayan Starmer, savunma bütçesinin gayrisafi milli hasıla içindeki payının %2,5 olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Ukrayna'ya Destek ve NATO Üyeliği

Ukrayna'ya askeri yardımın ihtiyaç devam ettikçe yıllık 3 milyar sterlin olarak süreceğini ifade eden Starmer, ayrıca NATO üyesi bir Ukrayna hedeflediklerini dile getirdi.

Orta Doğu Görüşmeleri

Orta Doğu'daki gelişmelerin de görüşmelerde yer aldığını belirten Starmer, İran, Yemen'deki Husiler ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliklerin de ele alındığını belirtti. Starmer, İsrail ve Filistinli liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelere de değinerek, "İsrail'in güvenliğini sağlama hakkını savunduğumu, esirlerin geri dönüşü gerektiğini açıkça ifade ettim. Gazze'deki durum dayanılmaz bir seviyeye ulaşmış durumda ve dünya, çocuklar ve kadınlarla birlikte masum sivillerin çektiği acılara duyarsız kalmamalıdır," dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'na Vurgu

Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in işgal altında bulundurduğu Filistin topraklarındaki eylemlerinin hukuki sonuçları üzerine bir inceleme yürüttüğünü hatırlatan Starmer, "Her zaman yasa dışı yerleşimlere karşı olduğumuzu vurguluyoruz. Tüm tarafları barış, normalleşme ve iki devletli çözüm çerçevesinde, Filistin halkının bağımsızlık hakkı ile güvenli bir şekilde İsrail'i içeren çözüm için adım atmaya çağırıyoruz," ifadelerini kullandı.

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