İngiltere Başbakanı Starmer'dan UNRWA'ya Yasa Tepkisi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan UNRWA'ya Tepki

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerinin İsrail'de yasaklanmasına yönelik yasa tasarısına sert bir boyutla karşı çıktı.

Starmer, 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu yasa, UNRWA'nın Filistinliler için yürüttüğü temel faaliyetleri imkansız hale getiriyor. Gazze'ye yönelik tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerini tehlikeye atma riski taşıyor.” şeklinde konuştu.

İnsani Durumun Aciliyetine Dikkat Çekti

Gazze’deki insani durumun oldukça kötüleştiğine dikkat çeken Starmer, “Acil bir ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın artırılması gerekiyor.” dedi.

Starmer, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde İsrail'in Gazze'deki sivillere yeterli insani yardım ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu büyüklükte bir insani yardım operasyonunu hızlı bir şekilde sadece UNRWA gerçekleştirebilir.” ifadelerine yer verdi.

Starmer, çatışma sırasında hayatını kaybeden 222 UNRWA çalışanını anarak, “UNRWA'nın Filistinli mültecilere yardım etme yetkisi, BM tarafından verilmiştir. İsrailli milletvekillerini UNRWA'nın kritik işlevlerini sürdürmesi için destek vermeye çağırıyoruz.” şeklinde belirtti.

Knesset Oylamasının Sonuçları

Knesset’te yapılan oylamada, 120 sandalyeli mecliste 92 milletvekili UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde, 10 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.