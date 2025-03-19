İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze Saldırılarıyla İlgili Derin Endişelerini Dile Getirdi

Keir Starmer, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili büyük endişelerini ifade ederek ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:10
İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze Saldırılarıyla İlgili Derin Endişelerini Dile Getirdi

İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze Saldırılarına Tepkisini Açıkladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze saldırılarının yeniden başlamasından duyduğu büyük endişeyi kamuoyuyla paylaştı. Starmer, "Son birkaç gündür yeniden ortaya çıkan çocuklarını hastaneye taşıyan anne-baba görüntüleri ile çok sayıda insanın öldürülmesi gerçekten şoke edici" ifadelerini kullandı.

Parlamento Toplantısında Gündem Değerlendirmesi

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın farklı bölgelerindeki krizlere dikkat çeken Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesine de değindi. Görüşmede ateşkes konusunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile sürdürdüğü süreç çerçevesinde ele aldıklarını aktardı.

Gazze için Acil Yardım Çağrısı

Starmer, Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteklerini yineleyerek, İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerine yeniden başlamasıyla ilgili duyduğu endişeyi ifade etti. Starmer, "Ateşkesin yeniden sağlanması, kalan esirlerin serbest bırakılması ve acil ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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