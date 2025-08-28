İngiltere, British Council'a Zarar Sonrası Rus Elçiyi Dışişleri'ne Çağırdı

İngiltere Rus Elçiyi Dışişleri'ne Çağırdı: British Council Binasına Zarar

İngiltere, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus saldırıları sonucu British Council binasının hasar görmesinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanı Lammy'nin Tepkisi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in dün geceki saldırıları sivilleri öldürdü, evleri yıktı ve Kiev'deki British Council ve AB Delegasyonu dahil binalara zarar verdi." Lammy, Andrey Kelin'in Bakanlığa çağrıldığını ve öldürmenin ve yıkımın durması gerektiğini vurguladığını belirtti.

Kiev'deki Can Kaybı ve Başbakanın Tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise saldırı sonucu ülkesinin yurt dışındaki eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kurumu British Council binasının hasar gördüğünü belirterek olaya tepki gösterdi.