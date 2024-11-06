İngiltere'de Çevre Eylemi: ABD Büyükelçiliğine Turuncu Boya Saldırısı

İngiltere'de Çevrecilerden Çarpıcı Protesto

İngiltere'de çevre aktivistleri, Just Stop Oil isimli örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemde, ABD'nin Londra Büyükelçiliği'nin girişine turuncu boya atarak dikkat çekti. Bu eylem, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından gerçekleşti.

Eylemcilerin Kimliği ve Amaçları

Just Stop Oil tarafından yapılan açıklamada, eylemi düzenleyen aktivistlerin 25 yaşındaki Joseph Aggarwal ve 72 yaşındaki Jimmy olduğu belirtildi. Açıklamada, "Seçim sonuçlarına yanıt olarak büyükelçiliğe boya sıktık" ifadesine yer verildi. Örgüt, hükümetleri 2030'a kadar fosil yakıtların kullanımını durdurmaları yönünde birleşmeye çağırıyor.

Kurumsal Güç ve İklim Adaletsizliği

Just Stop Oil sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri değerlendirerek, "Asıl kazanan, büyük partileri yöneten kurumsal güçlerdir. Kim Beyaz Saray'da oturursa otursun, şirketlerin ve milyarderlerin çıkarları, sıradan insanların refahının önüne geçecektir" dedi.

İspanya'daki Sel ve İklim Değişikliği

Örgüt sözcüsü, iklim değişikliği ile mücadelede toplumun bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, "İspanya'daki sel felaketi gibi olayların bir daha yaşanmaması için acil adımlar atılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Geçmiş Eylemler ve Anlamı

Aynı örgüt, önceki eylemlerinde İngiltere'nin tarihi simgelerine turuncu boya sıkarak protestolarını sürdürmüştü. 19 Haziran'da Stonehenge'deki taşları boyayan aktivistler, hükümeti fosil yakıtlarla ilgili acil önlemler almaya davet etmişti. Ayrıca, Londra'daki Stansted Havalimanı'nda da özel jetleri hedef almışlardı. Aktifleşen grup, genel olarak iklim krizi ve fosil yakıtların olumsuz etkilerini kamuoyuna duyurmak amacıyla sanatsal eylemler düzenliyor.

Just Stop Oil ve Protesto Stratejileri

Just Stop Oil, trafiği durdurma ve yolları kapatma gibi çeşitli eylem biçimleriyle dikkat çekiyor. Bu grup, enerji kaynakları üzerindeki hakimiyeti sorgulayarak, toplumsal adalet için mücadele ediyor. Artan protestolar, küresel iklim krizi karşısında toplumsal bir tepki olarak değerlendiriliyor.