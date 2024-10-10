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İngiltere'de İnanca Yönelik Nefret Suçlarında Artış

İngiltere'de inanç sebebiyle işlenen nefret suçları bir yıl içerisinde yüzde 25 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:27
İngiltere'de İnanca Yönelik Nefret Suçlarında Artış

İngiltere'de Nefret Suçlarında Kayda Değer Artış

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayımlanan verilere göre, inançları sebebiyle nefret suçlarına maruz kalan bireylerin oranında geçen yıla nazaran %25'lik bir artış yaşandı.

Nefret Suçları Genel Durumu

2023 Mart-2024 Mart döneminde, ülkede işlenen toplam nefret suçu sayısı 140,561 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre %5'lik bir azalma göstermektedir. Ancak tabii ki ırkçılık en fazla işlenen nefret suçu olmaya devam etti ve 98,000’den fazla olayı içeriyor.

Dini İnançlara Yönelik Nefret Suçları

Dini inançlarla ilgili nefret suçları, özellikle son dönemde artış göstermekte. ONS, bu artışın arkasında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların olduğunu belirtti. Dini inançlar hedef alınarak işlenen nefret suçlarının sayısı geçen yıl %25 artış gösterdi.

Müslümanlara Yönelik Nefret Suçları

Müslümanlar, bu tür nefret suçlarının %38'ini oluşturarak en çok hedef alınan grup oldu. Müslümanlara ya da Müslümanlara ait kurumlara yönelik toplam 3,866 nefret suçu kaydedildi.

Diğer Gruplar ve İstatistikler

Yahudilere karşı işlenen nefret suçları %33 oranıyla ikinci sırada yer alırken, ırkçılığa maruz kalanlar arasında Asyalılar %31 ile ilk sırayı alıyor.

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