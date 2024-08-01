İngiltere'de Şiddet Olaylarına Karşı Yeni Polis Birimi Kuruluyor

İngiltere'de Şiddet Olayları ile Mücadele İçin Yeni Adım

İngiltere'nin şiddet olaylarıyla etkili bir şekilde mücadele etme hedefi doğrultusunda devlet, yeni bir polis birimi kurma kararı aldı. Başbakan Keir Starmer, bu birimin, toplumda artan şiddetin önüne geçeceğini umuyor.

Başbakan Starmer'dan Açıklamalar

Başbakan Starmer, Southport'ta meydana gelen bir bıçaklama olayının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Sokaklarımızda kanun ve düzenin bozulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 29 Temmuz'da yaşanan ve üç çocuğun yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırı sonrasında, polis şefleriyle birlikte bir araya geldiklerini belirtti.

Şiddetin Önlenmesi İçin Yeni Stratejiler

Starmer, şiddet olaylarının "haydut çeteleri" tarafından gerçekleştirildiğini ve bu grupların bir yerden bir yere geçiş yaptığını dile getirerek, "Biz de aynı şekilde polis müdahalesine sahip olmalıyız," dedi. Ayrıca, gelecekteki olayların engellenmesi için polis güçlerine yeni yetkiler verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aşırı Sağcılara Yönelik Uyarılar

Başbakan, yaşanan şiddet olaylarının gerçek bir protesto olmadığını ve hukukun üstünlüğüne saldırı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, sosyal medya platformlarının olaya dair yükümlülüklerini de hatırlattı, "Bu da bir suçtur. Yasalar her yerde uygulanmalıdır," dedi.

Aşırı Sağcıların Saldırısı ve Sonrası

Southport'taki bıçaklı saldırı, şehirde aşırı sağcı grupların camiye saldırmasına neden oldu. Olaylarda 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Axel Muganwa Rudakubana adlı saldırganın 2013 yılında Southport'a taşındığı öğrenildi.

Başbakan Starmer, önümüzdeki dönemde şiddet içeren eylemlerle mücadele edebilmek için ulusal düzeyde yeni bir polis kabiliyeti oluşturacaklarını da duyurdu.