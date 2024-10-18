İngiltere'deki İslamofobi Sorunu TBMM Komisyonu Tarafından Görüşüldü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ın Londra Temasları

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Londra’daki temaslarını değerlendirerek, İngiltere'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının artan İslam karşıtlığı ve ırkçılıktan endişe duyduğunu aktardı.

Görüşmelerin İçeriği

Yanık, İngiltere'ye yaptığı üç günlük ziyaret sonrasında AA ve TRT’ye açıklamalarda bulundu. Beraberindeki heyetle İngiltere'deki İslamofobi ve ırkçılık konularını gündeme getiren Yanık, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde bu endişeleri paylaştıklarını ifade etti. Heyette, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam yer aldı.

Aşırı Sağcı Olaylar ve Gazze'deki Durum

Yanık, özellikle iki ay önce meydana gelen aşırı sağcı sokak olaylarını da gündeme getirerek, bu eylemlerin Müslümanlara yönelik şiddete neden olduğunu dile getirdi. Ayrıca, İsrail’in Gazze'deki soykırımı hakkında da uluslararası boyutta harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İslamofobiye Karşı Ortak Duruş

Yanık, görüşmelerde özellikle İngiltere’de yaşayan Türk ve Müslüman toplulukların, İslamofobi endişelerini muhataplarına ilettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın haklarını savunmak noktasında üzerimize düşeni yapacağız" dedi. Ayrıca, İngiltere Devlet Bakanı Lord Wajid Khan ile de bir araya gelerek, önümüzdeki dönem için ortak çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Yanık, "İngiltere'deki Müslüman topluluk, kendilerini toplumun önemli bir parçası olarak görmektedir. Ancak artan İslamofobi onları tedirgin ediyor" diyerek bu konunun önemine dikkat çekti. Türk vatandaşlarına olan desteğin sürdüğünü ve çalışmalara devam edileceğini müjdeledi.