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İngiltere'den Guterres'e Destek: İsrail'in Yasağına Tepki

İngiltere, BM Genel Sekreteri Guterres'e destek vererek, İsrail'in ülkeye girişi yasaklamasına karşı durdu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:19
İngiltere'den Guterres'e Destek: İsrail'in Yasağına Tepki

İngiltere, Guterres'e Verdiği Desteği Vurguladı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesi tarafından, İsrail tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e olan desteklerini yineledi.

Bakan Lammy'nin Açıklamaları

Lammy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, Orta Doğu’daki mevcut durumu ve BM’nin bu bölgedeki rolünü tartıştıklarını belirtti. Bakan, "İngiltere, Genel Sekreter'i ve BM'nin dünya genelindeki hayati çalışmalarını desteklemeye devam etmektedir." dedi.

İsrail'in Kararı ve Guterres'in Açıklamaları

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin azalması için çağrıda bulunan Guterres'i, "istenmeyen adam" ilan etmiş ve ülkeye girişini yasaklamıştır. Guterres, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik İran füze saldırılarından bahsederken Tahran'ı doğrudan kınamamıştı.

Guterres, İran'ın saldırısının ardından verdiği mesajda, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadelerini kullanarak, bir acil ateşkes çağrısında bulunmuştur.

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