İngiltere Dışişleri Bakanı Dodds'tan Gazze Açıklaması

Dodds'tan Gazze Endişesi

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Anneliese Dodds, Gazze'de belirlenen "güvenli bölgeler" hakkında ciddi endişeler taşıdıklarını ifade etti. İsrail'in çeşitli bölgelerdeki aşırı kalabalığı ve güvenlik durumunu gözlemlediklerini belirtti.

İnsani Kriz ve Temel İhtiyaçlar

Dodds, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki insani durumun dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve kış aylarının yaklaşmasıyla zorlukların artacağını vurguladı. "Gazze halkı giderek artan bir açlık sorunu ile karşı karşıya. Temel hizmetlere, temiz içme suyuna, barınmaya ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanıyorlar," dedi.

Hükümetin Yaptırım Politikası Üzerine

Yardım girişimlerinin engellenmesini eleştiren Dodds, "İsrail'in bu tür engellemeleri kabul edilemez," sözlerini kullandı. Ayrıca, "Hükümetimiz, yaptırım rejimlerini sürekli değerlendirmekte ve değişiklik olursa bunu parlamentoya bildirecektir," diye ekledi.

Sivillere Yönelik Şiddet ve Uluslararası İlişkiler

Bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn ise, "Sivilleri öldüren bir orduya silah satmaya devam etmemizin mantığı nedir?" diye sordu. Dodds bu soruya, mevkidaşlarına gerekli uyarıları yaptıklarını belirterek "Sivil kayıplarını önlemek için gereken adımları atmaları gerektiğini söyledik," yanıtını verdi.

Uluslararası Hukuk ve Hesap Verebilirlik

Diğer milletvekilleri ise İsrail'in sağlık çalışanlarına karşı uyguladığı şiddeti ve savaş suçlarını hatırlatarak Dodds'tan konuya ilişkin daha sert bir tutum göstermesini istediler. Dodds, hükümetlerinin uluslararası insan hakları ihlalleri ve sağlık çalışanlarının durumu hakkında detaylı raporları incelediklerini vurguladı.