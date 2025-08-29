İngiltere DSEI 2025'e İsrailli Hükümet Heyetini Davet Etmedi

İngiltere hükümeti, Gazze'deki saldırılar nedeniyle bu yıl Londra'da düzenlenecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı DSEI 2025'e İsrail hükümeti heyetinin davet edilmeyeceğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsünün Açıklaması

Politico'nun aktardığına göre, İngiltere Hükümet Sözcüsü iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından biri olan fuarla ilgili olarak, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlış. Sonuç olarak DSEI 2025'e katılmak üzere hiçbir İsrail hükümeti delegasyonunun davet edilmeyeceğini teyit edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, "Bu savaşın sona ermesi için diplomatik çözüm olmalı, derhal ateşkes sağlanmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına insani yardım artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket Katılımı ve Beklenen Tepkiler

Yetkili, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin fuara normal şekilde katılabileceğini bildirdi. Haberde, bu şirketlerin katılımının büyük çaplı protestolara yol açmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Fuarın organizatörü Clarion Defence and Security konuya ilişkin açıklama yapmazken, İsrail'in Londra Büyükelçiliği Politico'nun sorularını yanıtsız bıraktı.

Geleceğe Dair Koşullar

Bazı İngiliz yetkililer, İsrail hükümetinin konuya ilişkin bilgilendirildiğini ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insancıl hukuku koruma taahhüdü göstermesi halinde yasağın kaldırılabileceğini belirtti.