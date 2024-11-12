İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri Justin Welby, İstismar İddiaları Nedeniyle İstifa Etti

İngiltere Kilisesi'nde Şok İstifa: Justin Welby Görevini Bıraktı

İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Anglikan Kilisesine bağlı yaz kamplarına katılan çocuklara yönelik istismar iddiaları sonrası istifa etti. 2013 yılında, avukat John Smyth'in çocuklara uyguladığı istismarı yetkililere bildirmediği gerekçesiyle eleştirilen Welby, durumun üzerine gidilmediği için istismarın sürmesine izin vermekle suçlanıyor.

İstifa Mektubu Kral 3. Charles'a

Welby, sosyal medya hesabı üzerinden Kral 3. Charles’a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaştı. Mektubunda, Smyth'in işlediği suçların, yürütülen bir soruşturma sonucunda gün yüzüne çıktığını vurgulayan Welby, doğru bir karar vermek için çabaladığını ifade etti: "Yanlış şekilde doğru bir kararın verileceğine inandım."

Kurumsal Sorumluluk ve Gelecek Vizyonu

Welby, hem kurumsal hem de kişisel olarak bu olayda sorumluluk taşıdığını belirtirken, "Bu kararımın İngiltere Kilisesinin daha güvenli bir kilise olma kararlılığının bir göstergesi olduğunu umuyorum." dedi. Son günlerde yaşadığı utanç ve hayal kırıklığını dile getirerek, istismar kurbanları ve aileleriyle iletişimi sürdüreceğini, riski azaltma hedefiyle çalışacağını vurguladı.

John Smyth’in İstismarı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2018’de hayatını kaybeden John Smyth, 1970'li ve 1980'li yıllarda çocuklara yönelik cinsel istismarlarda bulunmuştu. Smyth'in, Zimbabve dâhil birçok Afrika ülkesinde 85’e yakın genç ve erkek çocuğunu istismar ettiği ortaya çıktı.

Toplumsal Tepkiler ve İstifa Talebleri

İngiltere'de St. Anne Kilisesi Rahibi Giles Fraser, Welby’yi Smyth’in eylemlerini yetkililere bildirmediği için eleştirerek istifa etmesi gerektiğini söyledi. Fraser, ayrıca kendi çocukluğundaki istismar anılarına dikkat çekti. Welby'nin istifasını talep eden çok sayıda kişi, çevrim içi dilekçeye 1500'den fazla imza verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.