İngiltere ve Çin Dışişleri Bakanları Ekonomik İlişkileri ve Küresel Sorunları Ele Aldı

İngiltere ve Çin Dışişleri Bakanları Görüşme Gerçekleştirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, başkent Londra'da gerçekleştirdikleri kritik görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, Ukrayna ve Orta Doğu hakkında derinlemesine tartışmalarda bulundu. Lammy, yaptığı açıklamada, İngiltere ve Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olarak sağladıkları "önemli küresel rol"ü vurgulayarak, pragmatik ilişkilerin kurulduğunun İngiltere'nin çıkarına olduğunu belirtti.

Küresel İstikrar ve Güvenli Ekonomik Büyüme Vurgusu

Bakan Lammy, Vang Yi'yi geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Londra'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Orta Doğu ve Ukrayna'daki durumların yanı sıra küresel istikrar konularını ele aldıklarını aktardı. Lammy, her iki ülkenin güvenli ve dirençli ekonomik büyüme için işbirliği yapmasının önemine dikkat çekti.

İnsan Hakları Konusundaki Hassasiyet

Diğer taraftan, Lammy, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu Jimmy Lai'nın hapsedilmesi ile ilgili olarak insan hakları konusundaki kaygıların süreceğini belirtti. Lammy, Hong Kong'a dair endişeleri ve İngiliz parlamenterlerine yönelik yapılan haksız yaptırımları gündeme taşıdı.

İşçi Partisi ve İlişkileri Yeniden Güçlendirme Çabası

İngiltere'de Temmuz 2024'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, son on yılda Muhafazakar Parti hükümetleri döneminde bozulan Çin ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi ve özellikle ekonomik alanda geliştirmeyi amaçlıyor. Özellikle Theresa May'in 2016'daki başbakanlığı döneminden itibaren iki ülke arasındaki ilişkiler ihtilaflı bir hal almıştı.

Güvenlik Endişeleri

İngiltere'nin Çin'in ülke içindeki faaliyetlerine dair güvenlik endişeleri artış gösterdi. İngiltere Parlamentosu, Temmuz 2023'te yayımladığı raporda, Çin'in İngiltere'nin ekonomisi, siyaseti ve akademik alanlarına nüfuz ederek "devlete karşı topyekun saldırıya geçtiğini" ileri sürdü. Rapor, İngiliz hükümetinin bu duruma karşı yeterli koruma mekanizmalarını geliştiremediğine dikkat çekti.