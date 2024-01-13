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İnternette gezinirken bunu görürseniz sakın tıklamayın! Bir gecede beş kuruşsuz kalabilirsiniz
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Kastamonu merkezinde ikamet eden M.K. isimli vatandaş sosyal medyada bir bankanın yüzde 0.29 oranında faizle kredi verdiğini paylaşan bir reklama rastladı. Reklamda 750 bin TL'ye kadar yüzde 0.29 oranında faizle kredi verildiğini gören M.K. reklama tıklayarak istenen bilgileri ve şifresini girdi. Daha sonra hesabından 150 bin TL tutarında para çekildi ve bankayı aradı. 

internet dolandırıcılığı giderek artıyor

Bankayla görüştükten sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Dolandırıcıların hesabından 150 bin TL para çekmeye çalıştığını anlayan başka bir vatandaş polis ekiplerine giderek olayı anlattı. Polis ekipleri bankaya gidip kişinin hesabına bloke koydurdu ve paranın çekilmesine engel oldu. Dolandırıcılar benzer yöntemlerle başka bir vatandaşın hesabındaki 29 bin TL'yi de çekti. Vatandaş dolandırıldığını anladıktan sonra şikayetçi oldu.

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