IPC: Gazze'de kıtlık 15 Ağustos 2025'te makul kanıtlarla doğrulandı

BM destekli IPC, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentinde IPC 5 düzeyi kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:44
BM destekli rapor 15 Ağustos 2025 tarihini işaret ediyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığını bildirdi.

IPC'nin yayımladığı son raporda, 15 Ağustos 2025 tarihi esas alınarak Gazze şehrinde kıtlığın IPC'nin 5. seviyesi (felaket) olarak tespit edildiği vurgulandı.

Raporda, 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Ayrıca raporda, söz konusu kıtlığın Gazze Şeridi’nde yaygınlaşmasının beklendiği ifade edildi.

