Irak 12 Ayda Türkiye'den 16 Milyar Dolar İthalat Yaptı

Irak, son 12 ayda toplam 85 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi; Türkiye'den 16 milyar, BAE'den 23 milyar, Çin'den 18 milyar dolar ithalat yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:55
Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman el-Greyri, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir yatırım panelinde, ülkenin son 12 aylık ithalat rakamlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

İthalat Rakamları

Greyri, Irak'ın ithalatlarının son 12 ayda toplam 85 milyar dolar'a ulaştığını belirtti. Bakanın verdiği rakamlara göre, bu dönemde Türkiye'den 16 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 23 milyar dolar ve Çin'den 18 milyar dolar ithalat gerçekleştirildi.

Gıda Güvenliği Vurgusu

Yatırım panelinde ayrıca gıda güvenliğine değinen Greyri, piyasalardaki belirsizliklere rağmen ciddi stoklara sahip olduklarını ifade etti. Greyri'nin sözleri şöyle: "Piyasalardaki dalgalanmalar, bölgesel ve uluslararası siyasi koşullara rağmen Irak'ın 8 aydan fazla yetecek büyük bir gıda stoğu buluyor. Ayrıca 1 yıl boyunca yetecek buğday rezervine de sahibiz."

Yetkilinin açıklamaları, Irak'ın dış ticaret partnerleri ve gıda güvenliği konusunda attığı adımlar hakkında resmî bir perspektif sundu.

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman el-Greyri (sağda), başkent Bağdat’ta düzenlenen bir yatırım panelinde konuşma yaptı.

