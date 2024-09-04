Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Başarılı Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Proaktif Terörle Mücadele

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz," denildi.

Bu operasyonlar, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve güvenliğin sağlanması adına atılan adımları göstermektedir.